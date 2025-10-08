Туреччина

Рома розглядає варіант заміни форварда через низьку результативність.

Український нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб вже взимку. За інформацією видання Fener Medya, турецький Фенербахче розглядає можливість підписання форварда у разі, якщо орендований у Аль-Насра Джон Дуран не набере ігрової форми після міжнародної паузи.

Влітку Артем цікавив європейські клуби, зокрема його сватали до Жирони — колишньої команди українця, проте нападник залишився в Римі. Проте його статистика цього сезону (1 гол та 1 асист у 7 матчах) не задовольняє тренерський штаб Роми, так само як і показники конкурента Евана Фергюсона. Через це керівництво "вовків" планує посилити склад у зимове трансферне вікно.

На даний момент Рома ділить лідерство у Серії А з Наполі, маючи 15 очок. Фенербахче посідає четверте місце в турнірній таблиці Суперліги Туреччини.