Туреччина

Аргентинець може надовго залишитися в Стамбулі.

Стамбульський Галатасарай працює над продовженням контракту з нападником команди Мауро Ікарді. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, керівництво "левів" серйозно налаштоване підписати нову угоду з лідером команди найближчим часом, щоб уникнути зимового трансферу гравця.

Чинна трудова угода аргентинця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.

Цього сезону Мауро Ікарді відіграв за Галатасарай 15 матчів та забив 6 голів.