Аргентинець може надовго залишитися в Стамбулі.
Mauro Icardi, getty images
14 листопада 2025, 21:24
Стамбульський Галатасарай працює над продовженням контракту з нападником команди Мауро Ікарді. Про це повідомляє Sky Sports.
За інформацією джерела, керівництво "левів" серйозно налаштоване підписати нову угоду з лідером команди найближчим часом, щоб уникнути зимового трансферу гравця.
Чинна трудова угода аргентинця з клубом розрахована до 30 червня 2026 року. Трансфермаркт оцінює його у вісім мільйонів євро.
Цього сезону Мауро Ікарді відіграв за Галатасарай 15 матчів та забив 6 голів.