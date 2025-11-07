Ліга конференцій

Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Брейдабліком.

Півзахисник донецького Шахтаря Артем Бондаренко прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ліги конференцій проти ісландського Брейдабліка (2:0).

"Загалом гра нам вдавалася. Усе, в принципі, було непогано. Можливо, в останні 20 хвилин трохи з'явився сумбур, дещо розслабилися. Але загалом ми щасливі, що зуміли перемогти після Легії. Слава Богу, що так склалося.

Мій гол? Все відбулося дуже швидко. Ми вчора відпрацьовували це на тренуванні. До речі, вчора виходило набагато гірше. Але сьогодні, слава Богу, все вийшло. Єгор віддав мені чудовий пас, і залишалося забити – у стилі Даріо. Сподіваюся, що вірили, що я можу забити. Але, чесно кажучи, це досить складний удар, тому вірив, але не дуже розраховував забити.

При всій повазі до суперника, я думаю, ми вищі за класом. Але якщо не буде правильного ставлення, навіть таких суперників буде складно обігрувати. Я думаю, що ми сьогодні проявили повагу до суперника і вийшли максимально налаштованими. Ми розуміли, що потрібно набирати очки, тим паче після матчу з Легією. Тому слава Богу, що все так склалося.

Як ротація складу впливає на команду? Не знаю, що сказати. Ніяк не впливає. У Арди Турана такі ідеї. Він вірить у 25 сильних гравців. Як він каже: one team – one family. У нього такий підхід. Так, можна трохи відпочити. Хоча, звісно, зі сторони гравця хочеться грати у всіх матчах.

Шанси команди у Лігі конференцій? Думаю, що все має бути добре", — наводить слова Бондаренка прес-служба клубу.

