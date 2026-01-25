Англія

Борнмут готує 30 мільйонів євро.

Ще один український футболіст може поповнити лави англійської Прем'єр-ліги. За інформацією авторитетного турецького журналіста Юнуса Емре Селя, центральний захисник Трабзонспора Арсеній Батагов близький до переходу в Борнмут.

Переговори між клубами вийшли на фінішну пряму. Турецький гранд високо оцінює потенціал українця і вимагає за його трансфер солідну суму — 30 мільйонів євро. Судячи з повідомлень інсайдера, англійська сторона готова обговорювати такі цифри, і угода майже узгоджена.

Очікується, що офіційно угоду буде закрито вже протягом наступного тижня. Одразу після владнання всіх юридичних формальностей Арсеній Батагов вирушить до Англії для проходження медогляду та підписання контракту з вишнями.

Цікаво, раніше було інформація, що турецький клуб був готовий відпустити лідера оборони, за суму не менше ніж 40 млн євро.