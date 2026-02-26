Туреччина

Турецький голкіпер домовився про контракт із стамбульським клубом на покращених умовах.

Воротар Манчестер Юнайтед та національної збірної Туреччини Алтай Баїндир продовжить кар’єру у чемпіонаті Туреччини. За інформацією турецьких медіа, 26-річний голкіпер погодив перехід до Бешикташа після завершення сезону.

Повідомляється, що сторони узгодили фінансові деталі угоди. Спочатку мова йшла про зарплату на рівні трьох мільйонів євро за сезон, однак у підсумку клуб і футболіст зійшлися на сумі близько двох мільйонів євро на рік.

У поточному сезоні Байиндир провів шість матчів у складі англійського клубу, в яких пропустив 11 м’ячів. До переходу в Манчестер Юнайтед воротар виступав за Анкарагюджю та Фенербахче, де зарекомендував себе як один із найперспективніших голкіперів Туреччини.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий відпустити Баїндира через брак ігрового часу.