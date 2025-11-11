Туреччина

TFF передала справи футболістів на розгляд дисциплінарних органів і просить подовжити трансферне вікно.

У Туреччині набирає обертів гучний скандал, пов’язаний із незаконними ставками. Турецька федерація футболу (TFF) оголосила про відсторонення 1024 футболістів з усіх рівнів чемпіонату через підозру в участі у нелегальних букмекерських схемах.

Справи всіх гравців передано до Професійної дисциплінарної ради. Серед відсторонених є 27 футболістів із клубів Суперліги, включно з представниками Галатасарая та Бешикташа.

Окрім цього, суд надав дозвіл на арешт президента Еюпспора Мурата Озкая. У цьому клубі раніше працював нинішній головний тренер Шахтаря Арда Туран.

Через масові кадрові втрати TFF розпочала консультації з ФІФА щодо запровадження додаткового 15-денного трансферного періоду.

Президент федерації Ібрагім Хаджіосманоглу прокоментував ситуацію так:

"У турецькому футболі спостерігається моральна криза. Не існує такої речі, як структура. Основна проблема турецького футболу є етичною".

Нагадаємо, у минулому сезоні Жозе Моурінью, тодішній наставник Фенербахче, часто звинувачував суддів у системному фаворитизмі, що призвело до безпрецедентного рішення — обслуговувати матч з Галатасараєм запросили іноземну бригаду арбітрів.

Крім того, у червні вся рада Дисциплінарного комітету з професійного футболу Туреччини подала у відставку після витоку компрометуючих внутрішніх повідомлень.

Скандал із турецькими арбітрами та ставками на матчі: у чому суть і що буде далі