Туреччина

Бразильський голкіпер прибув до Стамбула для підписання контракту.

Фенербахче офіційно оголосив про досягнення домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу бразильського воротаря Едерсона.

Футболіст уже прибув до Стамбула, де найближчим часом пройдуть фінальні переговори та буде підписано офіційний контракт.

Деталі угоди, включно з терміном контракту та сумою трансферу, поки що не розкриваються.

Трансфер оцінюється у 13-14 млн євро. Бразилець підпише контракт до 2028 року.