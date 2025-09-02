Бразильський голкіпер прибув до Стамбула для підписання контракту.
Едерсон, Getty Images
02 вересня 2025, 13:20
Фенербахче офіційно оголосив про досягнення домовленості з Манчестер Сіті щодо трансферу бразильського воротаря Едерсона.
Футболіст уже прибув до Стамбула, де найближчим часом пройдуть фінальні переговори та буде підписано офіційний контракт.
Деталі угоди, включно з терміном контракту та сумою трансферу, поки що не розкриваються.
Трансфер оцінюється у 13-14 млн євро. Бразилець підпише контракт до 2028 року.