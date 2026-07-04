Англія

Бельгійський вінгер Леандро Троссард, який допоміг канонірам ----повернути титул АПЛ, продовжить кар'єру в Туреччині.

Лондонський Арсенал досяг принципової угоди щодо трансферу свого атакувального півзахисника Леандро Троссарда. За інформацією авторитетного видання The Athletic, 31-річний бельгієць продовжить кар'єру в турецькому Бешикташі.

Цей перехід принесе британському клубу 20 мільйонів євро. Зазначається, що такий крок повністю вкладається в нову стратегію керівництва Арсенала: раніше в пресі з'являлися повідомлення про готовність лондонців розлучитися з низкою гравців, чиї контракти завершуються влітку 2027 року, щоб уникнути їхньої втрати безкоштовно.

Леандро Троссард приєднався до канонірів узимку 2023 року, перейшовши з Брайтона. За час виступів у столиці Англії він став одним із ключових виконавців у системі Мікеля Артети.

Минулий сезон виявився для футболіста тріумфальним. Троссард відіграв 50 матчів за лондонців у всіх турнірах, у яких відзначився 8 забитими м'ячами та 11 результативними передачами. Його стабільна та ефективна гра зробила вагомий внесок у те, щоб Арсенал вперше за останні 20 років виборов омріяний титул чемпіона англійської Прем'єр-ліги.

Попри серйозні клубні зміни, наразі всі думки вінгера пов'язані з виступами на міжнародній арені. Троссард перебуває у таборі збірної Бельгії на чемпіонаті світу. Нещодавно півзахисник допоміг червоним дияволам створити неймовірний камбек у матчі 1/16 фіналу проти Сенегалу, який завершився перемогою бельгійців із рахунком 3:2.

Попереду на підопічних Руді Гарсії чекає непростий чвертьфінальний поєдинок проти збірної США. Ця зустріч запланована на вівторок, 7 липня, і розпочнеться о 03:00 за київським часом. Очікується, що офіційно про трансфер гравця до стамбульського клубу оголосять уже після завершення виступів Бельгії на світовій першості.