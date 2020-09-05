Лига Европы

Главный тренер "горняков" считает, что дончане могли дойти до финала.

Шахтер прекратил свои выступления в Лиге Европы на стадии полуфинала, разгромно уступив Интеру. Луиш Каштру считает, что его команде было по силам пройти дальше.

"У человека лимита нет. Всегда можно добраться дальше. Очень часто обстоятельства выстраивают определенные стены вокруг нас. У нас всегда есть возможность завтра сделать лучше, чем сегодня. Мы живем в обществе, которое действует по шаблонам. Очень многое нам не дают видеть. Лимитируют нас. Мы не должны это принимать, что эти команды могут туда добраться, а эти нет.

Могли бы мы пройти дальше в Лиге Европы? Могли. Это все зависело только от нас. Могли бы и раньше закончить. Это игра. У нас всегда есть место, куда расти. Мы можем прибавлять и становиться лучше. Я и про себя сейчас говорю. Я могу быть хорошим тренером, но всегда можно расти", — сказал Луиш Каштру официальному Youtube-каналу Шахтера.

Напомним, что ранее Луиш Каштру выделил три лучших матча "горняков" в минувшем сезоне.