Украина

Цыганикс, Цвек и Перович вскоре могут дебютировать в официальных матчах за луганский клуб.

Заря объявила список заявленных футболистов на матчи второй половины сезона украинской Премьер-лиги.

Среди изменений стоит отметить, что луганский клуб дозаявил на чемпионат Украины нападающего Михайло Перовича, а также полузащитников Ловро Цвека и Андрейса Цыганикса, которые присоединились к Заре этой зимой.

Стоит отметить, что новички "черно-белых" могут дебютировать в УПЛ в матче против Мариуполя, который состоится 22 февраля.

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