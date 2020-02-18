Цыганикс, Цвек и Перович вскоре могут дебютировать в официальных матчах за луганский клуб.
АНДРЕЙС ЦЫГАНИКС, ФОТО ФК ЗАРЯ
18 февраля 2020, 14:40
Заря объявила список заявленных футболистов на матчи второй половины сезона украинской Премьер-лиги.
Среди изменений стоит отметить, что луганский клуб дозаявил на чемпионат Украины нападающего Михайло Перовича, а также полузащитников Ловро Цвека и Андрейса Цыганикса, которые присоединились к Заре этой зимой.
Стоит отметить, что новички "черно-белых" могут дебютировать в УПЛ в матче против Мариуполя, который состоится 22 февраля.
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