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Football.ua рассказывает, почему предстоящий матч против Ференцвароша станет одним из самых важных в карьере голкипера киевского Динамо.

Накануне матча Лиги чемпионов между Динамо и Ференцварошем неприятная новость появилась на официальном сайте киевского Динамо – Виталий Миколенко и Георгий Бущан заразились коронавирусом и точно пропустят матч против венгерского чемпиона.

Отсутствие Георгия Бущана – это шанс для дебюта Дениса Бойко в текущем сезоне. Опытный голкипер при Луческу еще ни разу не выходил на футбольное поле и наверняка такая ситуация не может устраивать самого Дениса.

Зимой 2017-го года легенда киевского Динамо Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру футболиста, и впервые за долгое время позиция голкипера в столичном клубе стала вакантной. На тот момент в клубе было три голкипера – Максим Коваль, Артур Рудько и Георгий Бущан. Бущан был самым младшим и имел статус третьего вратаря и до конца сезона-2016/17 так ни разу и не вышел на поле. Рудько играл чаще остальных, но допустил несколько серьезных ошибок в сезоне, которые во многом предопределили результаты сезона.

Летом 2017-го пост главного тренера Динамо покинул Сергей Ребров. С приходом Александра Хацкевича конкурировать за место в старте стали Бущан и Коваль. Георгий играл реже, но все же провел 12 матчей в сезоне. Зимой 2018-го Денис Бойко на правах аренды присоединился к Динамо и сразу же стал основным голкипером "бело-синих". Хацкевич начал доверять Бойко, Бущан появлялся на поле крайне редко, третьим стал Рудько, а Коваль и вовсе перестал попадать в заявку первой команды. В итоге Динамо избавилось и от Коваля, и от Рудько. Основным вратарем стал Бойко, дублером Бущан, а роль третьего вратаря выполняли голкиперы из молодежных команд.

В сезоне-2018/19 Бойко отыграл 41 матч, а Бущан всего 9. Но отмечаем, что в тот период Георгия часто преследовали травмы. А вот уже при Михайличенко в сезоне-2019/20 основного вратаря у Динамо не было. Игровую практику получали оба. Бущан отыграл 28 матчей, Бойко – 17.

С приходом Мирчи Луческу Георгий Бущан получил твердый первый номер и плотно усадил Дениса Бойко на скамейку запасных. В активе Георгия уже 12 матчей за Динамо в текущем сезоне. Кроме него на позиции в воротах Динамо в новом сезоне еще никто не выходил. Сегодня состоится дебют.

Давайте сравним статистические показатели Бущана за этот сезон и Бойко за прошлый и поймем, закономерно ли Георгий стал основным вратарем Динамо.

Георгий демонстрирует гораздо более высокий процент отбитых ударов. В этом сезоне по воротам Динамо пробивают чаще. В среднем за матч в створ ворот Бущана пробивают 5,3 ударов, из которых он 4,3 отбивает. В створ ворот Бойко пробивали 3,7 раз, а отбивал он 2,7. Процент отбитых ударов у Бущана – 80%, у Бойко – 69%. Удачная игра на выходе у Бойко – 95%, а у Бущана – 87%.

Что необходимо отметить — Бущан гораздо чаще играет ногами. Передач в среднем с игры ногами у Георгия 18, у Дениса в два раза меньше – 9. Бойко имеет немного более высокий процент точности длинных передач – 75%, у Бущана точность длинных передач – 70%. Какую тенденцию стоит отметить – Бущан лучше справляется с ударами с близких и средних дистанций, Бойко же лучше себя проявляет при ударах с дальних.

Отбитые удары с близкого расстояния: Бущан – 72%, Бойко – 45%.

Отбитые удары со средней дистанции: Бущан – 95%, Бойко – 61%.

Отбитые удары с дальней дистанции: Бущан – 80%, Бойко – 91%.

Если проанализировать эти цифры, то становится понятно, почему же Бущан так резко вытеснил из основы Дениса Бойко.

Бойко — 32 года, его контракт с Динамо рассчитан до лета 2023-го года. Текущий возраст Дениса – это расцвет сил для голкипера. Сидеть за спиной у более молодого вратаря – явно не то, чего хочет сам Бойко. Ближайшие игры могут дать ответ на вопрос, есть ли будущее у Дениса Бойко в Динамо.

Если же голкипер отыграет на хорошем уровне и сумеет выручить свою команду, то вполне вероятно, что после возвращения Бущана Луческу не будет менять вратаря. Вспомните только, как Александр Рыбка выручал Шахтер, когда был травмирован Андрей Пятов. После возвращения Андрея в строй румынский специалист оставил в воротах Рыбку. Тот продолжал феерить вплоть до своей истории с дисквалификацией.

Если же Бойко покажет ненадежную игру, а тем более допустит серьезные ошибки, которые будут стоить Динамо результата, то на карьере Бойко в столичном клубе можно будет смело ставить крест. А самому футболисту необходимо будет думать, что делать дальше.

А если же в матче против Ференцвароша в воротах появится Руслан Нещерет, тогда можно будет констатировать, что история Бойко в Динамо уже закончена.