Украина

Стали известны стартовые составы команд для поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют донецкий Шахтер и закарпатский Минай.

На матч украинской Премьер-лиги против закарпатского Миная главный тренер донецкого Шахтера Луиш Каштру с первых минут выпустил в правом фланге обороны Сергея Болбата, а место на острие атаки занял бразилец Фернандо. Также, с первых минут на правом фланге полузащиты сыграет Манор Соломон, а Майкон и Алан Патрик составят пару в опорной зоне "горняков".

У подопечных Василия Кобина наблюдается две замены: Шемми Маембе сыграет справа в защите, а Пиняшко займет привычное место в полузащите.

Шахтер: Трубин — Болбат, Бондарь, Витао, Матвиенко — Майкон, Алан Патрик — Соломон, Маркос Антонио, Тайсон — Фернандо.

Запасные: Пятов, Додо, Сиприано, Степаненко, Марлос, Тете, Коваленко, Судаков, Вьюнник.



Минай: Каниболоцкий — Маембе, Допилка, Лопыренок, Сакив — Ткачук, Голодюк, Пиняшко — Кожанов, Шиндер, Нуриев.