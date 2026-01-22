Україна

Каталонський клуб зацікавлений у підсиленні центру поля українським хавбеком.

Іспанська Жирона розглядає можливість підписання Миколи Шапаренка, півзахисника київського Динамо та збірної України, повідомляє Sport.es. 27-річний хавбек відомий своєю технікою, високою швидкістю прийняття рішень та здатністю організовувати гру в центрі поля.

Контракт Шапаренка з Динамо спливає 30 вересня 2026 року, тому Жирона може розпочати переговори щодо попередньої угоди вже найближчим часом. Не виключається і трансфер цієї зими за символічну суму, залежно від вимог київського клубу. За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця становить 8 мільйонів євро.

Керівництво Жирони активно працює у зимове трансферне вікно, щоб підсилити центр поля та надати тренеру Мічелу необхідні інструменти для боротьби за місце у вищому дивізіоні.

Підписання українця стало б черговим кроком після потенційного придбання Олександра Пищура, 20-річного українського нападника з угорського Дьора, а також підсилення складу Клаудіо Ечеверрі, Франа Белтрана та Марка-Андре тер Штегена.

Нагадаємо, після перемоги над Еспаньйолом команда Мічела піднялася на 11-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги, маючи 24 очки. Наступний матч Жирона проведе 26 січня, коли вдома прийме Хетафе.