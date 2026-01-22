Зміни в розкладі товариських поєдинків рівненців.
фото НК Верес
22 січня 2026, 12:10
Рівненський Верес повідомив про зміни в розкладі своїх товариських матчів на зимових зборах у Туреччині.
Команда Олега Шандрука зустрінеться також із новоствореним киригизстанським колективом Азія з міста Талас під керівництвом Максима Шацьких 25 січня, а також зіграє проти київського Динамо 5 лютого.
Таким чином оновлений розклад товариських матчів "червоно-чорних" має наступний вигляд:
17 січня: Верес — Краковія (Краків, Польща) 1:1
22 січня: Верес — Богеміанс 1905 (Прага, Чехія)
25 січня: Верес — Азія (Талас, Киргизстан)
26 січня: Верес — Дукаджині (Клина, Косово)
02 лютого: Верес — Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)
05 лютого: Верес — Динамо (Київ)
08 лютого: Верес — Кудрівка (Україна)
10 лютого: Верес — Відовре (Данія)
13 лютого: Верес — Динамо (Тбілісі, Грузія).
Нагадаємо, раніше Верес скасував спаринг із туркменістанським Аркадагом через участь цієї команди у матчах із росіянами.