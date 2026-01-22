Україна

Зміни в розкладі товариських поєдинків рівненців.

Рівненський Верес повідомив про зміни в розкладі своїх товариських матчів на зимових зборах у Туреччині.

Команда Олега Шандрука зустрінеться також із новоствореним киригизстанським колективом Азія з міста Талас під керівництвом Максима Шацьких 25 січня, а також зіграє проти київського Динамо 5 лютого.

Таким чином оновлений розклад товариських матчів "червоно-чорних" має наступний вигляд:

17 січня: Верес — Краковія (Краків, Польща) 1:1

22 січня: Верес — Богеміанс 1905 (Прага, Чехія)

25 січня: Верес — Азія (Талас, Киргизстан)

26 січня: Верес — Дукаджині (Клина, Косово)

02 лютого: Верес — Іберія 1999 (Тбілісі, Грузія)

05 лютого: Верес — Динамо (Київ)

08 лютого: Верес — Кудрівка (Україна)

10 лютого: Верес — Відовре (Данія)

13 лютого: Верес — Динамо (Тбілісі, Грузія).

Нагадаємо, раніше Верес скасував спаринг із туркменістанським Аркадагом через участь цієї команди у матчах із росіянами.