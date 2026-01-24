До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 24 січня, розпочавшись о 12:00.
фото ФК Оболонь
24 січня 2026, 10:25
Сьогодні, 24 січня, київська Оболонь проведе свій перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Олександра Антоненка буде болгарський Ботев. Матч розпочнеться о 12:00.
Онлайн трансляція матчу Оболонь — Ботев:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Оболонь посіла дванадцяту сходинку.