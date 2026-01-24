До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 24 січня, розпочавшись о 12:00.
фото ФК Кривбас
24 січня 2026, 10:05
Сьогодні, 24 січня, криворізький Кривбас проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Патріка ван Леувена буде корейський Теджон Сітізен. Матч розпочнеться о 12:00.
Онлайн трансляція матчу Кривбас — Теджон Сітізен:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Кривбас посів п’яту сходинку.