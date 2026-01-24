Сьогодні, 24 січня, криворізький Кривбас проведе свій третій контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Патріка ван Леувена буде корейський Теджон Сітізен. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу Кривбас — Теджон Сітізен:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Кривбас посів п’яту сходинку.