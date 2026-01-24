Італія

Можуть забрати гравця безкоштовно.

Контракт турецького флангового захисника Зекі Челіка з італійською Ромою добігає завершення вже цього літа, і наразі немає впевненості в тому, що сторони дійдуть згоди щодо нової угоди.

Тим часом 28-річний виконавець уже отримав право вести перемовини з іншими клубами, чим потенційні претенденти вже почали потрохи користатись.

Зокрема, туринський Ювентус бачить у гравці непогану опцію для підсилення власного складу й найближчим часом прагне контактувати з його агентом для забезпечення літнього переходу.

У цьому сезоні на рахунку Челіка один гол та три асисти в 26 матчах.