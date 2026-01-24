Україна

Олександр Піхальонок розповів про свої враження від заняття в тренажерному залі.

Півзахисник київського Динамо Олександр Піхальонок прокоментував підготовку своєї команди до другої половини сезону, наголосивши на тренуваннях у тренажерних залах.

"У залі всі групи м’язів були задіяні, бо було силове тренування. Наприкінці ми зробили стретчинг, потягнулися. Наче ми й працювали над силою, але після стретчингу добре почуваюся. Я задоволений і в гарному настрої та в гарному тонусі йду з тренування.

Топ-5 динамівців, які є найпотужнішими? Денис Попов, Олександр Тимчик, Володимир Бражко, Матвій Пономаренко та Андрій Ярмоленко. В залі потрібно багато роботи проводити, щоб зайти в цю п’ятірку. Зал необхідний кожен день, особливо, коли дворазові тренування, треба слідкувати за собою. Це може бути навіть не силове тренування, а підготовка перед тренуванням або вже після тренування. Це потрібно робити, щоб добре почуватися.

Не можу сказати, що я прямо кайфую, коли заходжу щодня в зал, але це звичка", — наводить слова Піхальонка прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Динамо веде перемовини з найкращим бомбардиром Ліги конференцій-2024/25.