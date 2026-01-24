Афіміко Пулулу може перебратися до УПЛ.
Афіміко Пулулу, Getty Images
24 січня 2026, 09:43
Нападник польської Ягеллонії Афіміко Пулулу може продовжити свою кар'єру в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє TVP Sport.
За інформацією джерела, у послугах 26-річного конголезця зацікавлене київське Динамо, яке веде інтенсивні перемовини щодо можливого трансферу.
Також додамо, що про інтерес Динамо до футболіста збірної ДР Конго було ще відомо у грудні 2024 року, але тоді конкретики не було.
Зазначимо, що у сезоні-2024/25 Афіміко став найкращим бомбардиром Ліги конференцій, а також потрапив до символічної збірної турніру.
Цього сезону Пулулу провів 29 матчів, у яких забив 13 голів та віддав дві гольові передачі.
