Україна

Форвард останніх два роки грав по орендах.

Чорногорський нападник Марко Мрвальєвич долучився рівненського Вереса в якості вільного агента на початку 2024 року.

Однак уже за рік гравець почав цикл оренд до польської Лодзі та словенської Мури, після чого наприкінці 2025 року мав повертатись до України.

Проте 24-річний виконавець та "червоно-чорні" домовились припинити співпрацю достроково за згодою сторін.

Загалом чорногорський легіонер провів за Верес 29 матчів (25 поєдинків в чемпіонаті УПЛ, дві гри у Кубку України та дві перехідні гри), забив шість голів та виконав один асист.

Надалі Мрвальєвич виступатиме на батьківщині за Сутьєску.