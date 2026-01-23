Україна

Форвард Динамо не має права змінювати третій клуб у поточному сезоні.

Форвард київського Динамо Владіслав Бленуце не продовжить кар’єру в Румунії та залишиться у складі столичного клубу. Про це повідомляє румунське видання DigiSport.

Раніше інтерес до 24-річного нападника виявляли Динамо Бухарест та Ботошані, які намагалося отримати дозвіл від ФІФА для оформлення трансферу гравця. Втім, ці спроби румунських клубів не мали успіху.

Причина відмови полягає в регламенті ФІФА: у поточному сезоні Бленуце вже виступав за дві команди — київське Динамо та Крайову, а отже не має права переходити до третього клубу протягом одного сезону.

Федерація футболу Румунії разом із Динамо Бухарест намагалася довести, що період виступів футболіста за Крайову не слід враховувати, оскільки клуб припинив своє існування. Однак ФІФА відхилила ці аргументи та заборонила реєстрацію гравця за третю команду.