Італія

Італієць відзначився одразу трьома результативними діями у матчі чемпіонату.

Міланський Інтер у матчі 22 туру італійської Серії А на своєму полі розгромив Пізу (6:2).

У цьому матчі трьома результативними діями відзначився захисник "нерадзуррі" Федеріко Дімарко — він забив гол та віддав дві гольові передачі.

Таким чином, 28-річний італієць став першим захисником Інтера в історії (коли розпочався збір статистики з сезону-2004/05), якому вдалося відзначитись трьома результативними діями в одному матчі Серії А.

Цього сезону Дімарко провів 28 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав сім асистів.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Інтер — Піза.