До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 24 січня, розпочавшись о 14:00.
фото ФК Колос
24 січня 2026, 09:34
Сьогодні, 24 січня, ковалівський Колос проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Руслана Костишина буде чеський Градец-Кралове. Матч розпочнеться о 14:00.
Онлайн трансляція матчу Колос — Градец-Кралове:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Колос посів шосту сходинку.