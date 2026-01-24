Сьогодні, 24 січня, ковалівський Колос проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Руслана Костишина буде чеський Градец-Кралове. Матч розпочнеться о 14:00.

Онлайн трансляція матчу Колос — Градец-Кралове:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Колос посів шосту сходинку.