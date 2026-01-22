Україна

Досвідчений український захисник уклав контракт до літа 2026 року.

ФК Олександрія оголосив про підписання досвідченого українського захисника Богдана Бутка. Контракт розрахований до 30 червня 2026 року з опцією продовження ще на один сезон.

35-річний футболіст є вихованцем академії Шахтаря і має багатий досвід виступів як в Україні, так і за кордоном. Протягом кар’єри він захищав кольори Шахтаря, Волині, Іллічівця, Зорі та Чорноморця, а також грав у Польщі (Лех) і Туреччині (Ерзурумспор).

Останнім клубом Бутка був Чорноморець, який він залишив перед зимовою паузою.

Бутко також має значний міжнародний досвід: у складі збірної України провів 33 матчі, брав участь у чемпіонатах Європи 2012 та 2016 років.

Нагадаємо, після 16 турів Олександрія посідає передостаннє місце, маючи 11 очок.