До вашої уваги трансляція товариського поєдинку, який відбудеться 22 січня, розпочавшись о 12:00.
фото ФК Карпати
22 січня 2026, 11:40
Сьогодні, 22 січня, львівські Карпати проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.
Суперником для команди Франсіско Фернандеса буде друга команда іспанського Реала Мурсії. Матч розпочнеться о 12:00.
Онлайн трансляція матчу Карпати — Реал Мурсія Б:
За підсумками першої частини сезону УПЛ Карпати посіли дев’яту сходинку.