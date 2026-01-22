Сьогодні, 22 січня, львівські Карпати проведе свій другий контрольний матч на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки до старту нового сезону в УПЛ.

Суперником для команди Франсіско Фернандеса буде друга команда іспанського Реала Мурсії. Матч розпочнеться о 12:00.

Онлайн трансляція матчу Карпати — Реал Мурсія Б:

За підсумками першої частини сезону УПЛ Карпати посіли дев’яту сходинку.