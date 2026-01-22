Україна

22-річний Андре Гонсалвеш став першим португальським легіонером в історії червоно-чорних.

Рівненський Верес офіційно повідомив про підсилення атакувальної ланки. До команди приєднався 22-річний вінгер житомирського Полісся Андре Гонсалвеш.

Клуби домовилися про річну оренду футболіста. Важливою частиною контракту є те, що Верес отримав пріоритетне право викупу прав на гравця після завершення терміну оренди.

Андре Перейра Гонсалвеш — вихованець знаменитої академії лісабонського Спортінга. Окрім левів, вінгер виступав за португальський Ешторіл. В поточному сезоні УПЛ провів за Полісся 3 поєдинки.Має досвід виступів на міжнародному рівні — в його активі 16 матчів та 1 гол за юнацькі збірні Португалії (U15, U16, U17).

Цей перехід є знаковим для рівнян, адже Гонсалвеш став першим португальським легіонером в історії Вереса.