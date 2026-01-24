Україна

Валерій Бондар поділився враженнями від зборів "гірників".

Захисник донецького Шахтаря Валерій Бондар прокоментував підготовку "гірників" під час навчально-тренувальних зборів перед стартом другої половини сезону.

"Рухаємося за тим графіком, який нам дає тренерський штаб. Ці збори проходять важко, але ми все це влітку вже відчували. Буває по три тренування, рано встаємо, дуже багато бігової роботи, але також чимало працюємо з мʼячами. Зараз акцент переважно на фізичній підготовці.

Звісно, зараз важко, але я думаю, що медичний штаб нас дуже добре відновлює: завжди з нами, допомагає масажами, процедурами та загалом усіма методами, які дозволяють швидко відновлюватися, бути завжди в гарній формі й виходити на кожне тренування готовими.

Які вимоги в Арди Турана під час кожного тренування? Бути сфокусованим на 100 відсотків, викладатися на 100 відсотків і робити на футбольному полі та за його межами все так, щоб це давало користь тобі, твоєму організму, і надалі працювати, аби стати кращою версією себе.

По три тренування на день? Незвично, бо коли ми тренувалися влітку, то вже було видно навіть о шостій ранку, а зараз встаєш, і важко очі розплющити. Але ми розуміємо, що це важлива робота, яка нам у майбутньому дасть плоди. Тобто все, що ми робимо, – для нас і нашого розвитку. Якщо про себе казати, то після першого тренування у нас сніданок, після якого я йду спати. Потім робота в тренажерному залі, після якого я також відпочиваю. У принципі, якщо ти йдеш за таким розкладом, а всі гравці, думаю, відпочивають та відновлюються між тренуваннями, це хоч і важко, але необхідно.

Зараз точно не час жалітися на погодні умови, бо в Україні в людей немає світла, немає тепла, немає нормальних умов для життя, наші військові також захищають нашу країну, сидячи в бліндажах, посадках за мінус 15 градусів, тому ми робимо свою справу і не маємо права скаржитися на те, що відбувається з погодою.

Глобальні цілі, як і на початку сезону, – стати чемпіонами й крок за кроком йти у єврокубках. Ми самі розуміємо, що треба виправляти те, що було в минулому сезоні, тому зараз слід виконати багато тієї роботи, якої, може, й не хочеться, але вона потрібна. Над усім треба працювати, бо немає межі досконалості. Маємо підвищувати свій рівень та рухатися далі", — наводить слова Бондара прес-служба клубу.

