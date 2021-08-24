Украина

Football.ua щиро вітає країну і її жителів з національним святом.

Сьогодні, 24 серпня, Україна святкує свій 30 день народження — День незалежності.

У далекому 1991 році Україна вперше відсвяткувала найважливіше національне свято, яке об'єднало усіх жителів країни і її гостей.

Від Луганська до Карпат люди вивішували українські прапори, щоб нагадати про нашу унікальність і висловити гордість за свою державу.

Колектив Football.ua вітає наших читачів з головним державним святом! Нехай в кожній родині буде мир, благополуччя і панує тільки позитивна атмосфера.

Всі ми можемо робити нашу країну кращою, і вона відплатить сповна — добром на добро.

З Днем незалежності, Україно!