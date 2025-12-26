Україна

Досягнення хавбека харків'ян на четвертому місці рейтингу УПЛ.

В матчі третього туру Металіст 1925 у гостях впевнено обіграв Олександрію (4:1).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився півзахисник харків'ян Рамік Гаджиєв, який забивав на 90 та 93 хвилинах.

Таким чином, 20-річний українець став автором одного з найпізніших дублів в історії матчів УПЛ. За цим показником він посідає четверте місце за ще одним гравцем Металіста 1925 Арі Моурою.

Перше місце у рейтингу посідає нападник Костянтин Балабанов, який оформив дубль у матчі проти запорізького Металурга за Чорноморець на 91 та 93 хвилинах. Друге місце у колишнього форварда Шахтаря Луїса Адріано — матч проти Чорноморця та забиті м'ячі на 91 та 92 хвилинах.

Також додамо, що до списку найпізніших дублів увійшов новачок "гірників" Лука Мейрелліш, який забивав у ворота Епіцентру на 87 та 89 хвилинах. Він посідає 12 місце у списку.

Після першої половини сезону та 15 матчів Металіст 1925 набрав 24 очки та посідає сьоме місце в УПЛ.