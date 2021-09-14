Украина

Товарищеские матчи пройдут 25 и 26 сентября.

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко объявил список игроков, вызванных на выездные товарищеские матчи против Румынии. Об этом сообщает пресс-служба АФУ.

В рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022 "сине-желтые" проведут два спарринга в румынской Быстрице против местной сборной. Матчи состоятся 25 и 26 сентября, а принимать их будет Multisport Hall Bistrita. Стартовый свисток обоих поединков прозвучит в 19.00 по киевскому времени.

Перед поездкой в Румынию подопечные Александра Косенко проведут учебно-тренировочный сбор в Ужгороде, который запланирован с 22 по 24 сентября.

Состав сборной Украины по футзалу

Вратари: Кирилл Ципун, Юрий Савенко (оба — Продексим), Назарий-Зиновий Войтович (Энергия).

Полевые игроки: Сергей Малышко, Михаил Зварич, Игорь Корсун, Николай Микитюк (все — Продексим), Александр Педяш, Ярослав Лебедь, Евгений Серый, Игорь Чернявский (все — ХИТ), Даниил Абакшин, Артем Фаренюк, Виталий Радевич (все — Ураган), Тарас Кузь (Энергия).