Смотрите товарищеский поединок по футзалу на Football.ua.
АФУ
26 сентября 2021, 14:01
Сегодня, 26 сентября, борная Украины по футзалу проведет еще один товарищеский поединок против Румынии в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022.
Напомним, первый спарринг прошел вчера и подопечные Александра Косенко уступили с минимальным счетом 1:2.
Второй товарищеский матч пройдет сегодня, 26 сентября, в 18:00 по киевскому времени.
Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:
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