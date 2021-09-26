Украина

Смотрите товарищеский поединок по футзалу на Football.ua.

Сегодня, 26 сентября, борная Украины по футзалу проведет еще один товарищеский поединок против Румынии в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2022.

Напомним, первый спарринг прошел вчера и подопечные Александра Косенко уступили с минимальным счетом 1:2.

Второй товарищеский матч пройдет сегодня, 26 сентября, в 18:00 по киевскому времени.

Вашему вниманию онлайн-трансляция игры:

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