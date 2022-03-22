Футболісти зможуть тренуватися та грати у контрольних матчах.
Овусу (у червоному) та Ауссі (у зеленому), Боруссія Д
22 марта 2022, 20:52
Німецький футбольний союз повідомив, що футболісти з України, які тренуються з німецькими клубами, не можуть бути заявлені у цьому сезоні.
Можливість для постраждалих гравців займатися футболом у німецьких клубах залишається незалежною від цього.
Відповідно до загальних правил, гравці будь-якого віку мають можливість брати участь у тренуваннях і товариських матчах клубу.
Нагадаємо, що у тренувальному таборі дортмундської Боруссії займаються форвард Зорі Овусу Фрімпонг та захисник Динамо Алан Ауссі.
24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.
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