Украина

Футболісти зможуть тренуватися та грати у контрольних матчах.

Овусу (у червоному) та Ауссі (у зеленому), Боруссія Д

Овусу (у червоному) та Ауссі (у зеленому), Боруссія Д

Німецький футбольний союз повідомив, що футболісти з України, які тренуються з німецькими клубами, не можуть бути заявлені у цьому сезоні.

Можливість для постраждалих гравців займатися футболом у німецьких клубах залишається незалежною від цього.

Відповідно до загальних правил, гравці будь-якого віку мають можливість брати участь у тренуваннях і товариських матчах клубу.

Нагадаємо, що у тренувальному таборі дортмундської Боруссії займаються форвард Зорі Овусу Фрімпонг та захисник Динамо Алан Ауссі.

24 лютого 2022 року зранку Україна зазнала повномасштабного нападу з боку РФ, війна з якою розпочалася вісім років тому з окупації росіянами українського Криму, а також окремих частин Донецької та Луганської областей.

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