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Football.ua аналізує, за рахунок чого підопічні Олександра Петракова здолали збірну Шотландії.

Національна збірна України зуміла переграти команду Шотландії і тепер в матчі проти Уельсу боротиметься за путівку на ЧС-2022 в Катарі.

Шотландці з перших хвилин матчу чинили величезний тиск на наших гравців. Напевне, що тренерський штаб збірної Шотландії продивлявся контрольні поєдинки нашої команди, де у українців були великі проблеми з виходом з оборони в атаку через короткий пас. Господарі на перших хвилинах хотіли скористатись цим і діяли нетипово для себе, застосовуючи високий пресинг.

Нашим хлопцям було нелегко, але вони впорались зі стартовим натиском і поступово зуміли взяти м’яч під свій контроль.

Підопічні Олександра Петракова грали швидко і постійно вишукували варіанти для загострюючих вертикальних передач. Вже на 17-й хвилині сталася перша серйозна помилка шотландців біля своїх воріт, проте Гордон впорався з ударом Ярмоленка впритул, відтермінувавши гол Андрія.

В розборі збірної Шотландії ми акцентували увагу на тому, що перехід з атаки в оборону – слабка сторона шотландців. Висока лінія захисту і невидатні швидкісні якості центральних захисників дозволили не найшвидшому гравцю української збірної Андрію Ярмоленку вибігти з-за спин своїх опонентів, обробити м’яч і перекинути його через голкіпера.

Очевидно, що це робота тренерського штабу збірної України. Невипадково Маліновський опинився настільки глибоко, а Ярмоленко в цей момент почав свій рух під можливу довгу вертикальну передачу.

В українців у цей вечір багато що виходило. Наші футболісти випромінювали впевненість на футбольному полі. Були максимально заряджені і не готові були хоча б десь поступатись. А тому ми отримали дуже важливі цифри в єдиноборствах, де наші були майже на одному рівні в тому компоненті гри Шотландії, який справедливо вважається її найсильнішою стороною – 51% на 49% співвідношення єдиноборств на користь шотландців.

Крайні півзахисники постійно допомагали своїм захисникам в обороні, наші лідери, Ярмоленко і Зінченко, сміливо, а головне – ефективно, брали гру на себе (по 6 обведень в активі кожного).

В другому таймі гол Яремчука виглядав логічним і закономірним. Наші гравці продовжили повністю тримати хід гри під своїм контролем. Але сталося те, чого ми і побоювалися, до кінця матчу утримати ігрову перевагу над суперником не вдалося.

У шотландців майже нічого не виходило. Здавалося, що вони і самі бачили перевагу опонента, і перебували у невеликому відчаї, але декілька невпевнених дій Георгія Бущана вселили надію в господарів, що цю гру ще можна врятувати.

Наші гравці втратили впевненість і почали діяти нервово: то Степаненко віддав незручно передачу на Бущана, яка могла закінчитись катастрофою для нас, то вже сам голкіпер нашої команди дуже невдало зіграв на перехопленні, і Макгінн пробачив нашу команду, пробиваючи головою впритул.

Все це і вилилось в забитий м’яч Шотландії, який подарував надію господарям на те, що рахунок в матчі можна зрівняти. Не кращим чином спочатку зіграв Бущан – не зміг акцентовано і сильно вибити м’яч, граючи на перехопленні, потім нікого не опинилось на підборі біля штрафного, і знову невпевнена гра Бущана, який міг жорсткіше поставити руки і перевести м’яч на кутовий.

Шотландія кинула всі сили на те, щоб забити другий гол. Україна провела ряд замін і постійно створювала свої передумови для того, щоб забити третій. Це був своєрідний клінч, де команди грали без центру поля. Було зрозуміло, що гол в ті чи інші ворота має відбутись. На щастя, забили українці і поставили крапку в цьому матчі, проте це сталося вже на останній хвилині матчу. Той таки Довбик та Зубков мали чудові нагоди для того, щоб раніше закрити питання про переможця, але відтягнули цей момент до самого кінця.

Тепер у нашої команди є декілька днів на відновлення, щоб належним чином підготуватись до Уельсу. Слід розуміти, що перемога над шотландцями не буде нічого вартувати, якщо не вдасться здолати Гарета Бейла і компанію.