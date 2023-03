У матчі 20 туру чемпіонату Бельгії між Кортрейком та Гентом, що відбувся у січні 2023 року, захисник перших Олексій Сич отримав важку травму.

Він залишив поле на 84 хвилині. Пройшовши детальний огляд, лікарі констатували пошкодження медіальної зв'язки коліна.

2,5 місяці футболіст відновлювався, і 31 березня, нарешті, повернувся у загальну групу Кортрейка. Поки невідомо, коли він з'явиться на футбольному полі.

Oleksii Sych zet verdere stappen in zijn revalidatie en traint weer mee de groep. ✅



Great to see you on the pitch, Oleksii! 👊#COYR 🔴⚪️ pic.twitter.com/LDeuZgVItr