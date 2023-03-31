Українець вже приступив до тренувань.
Олексій Сич, Кортрейк
31 березня 2023, 18:56
У матчі 20 туру чемпіонату Бельгії між Кортрейком та Гентом, що відбувся у січні 2023 року, захисник перших Олексій Сич отримав важку травму.
Він залишив поле на 84 хвилині. Пройшовши детальний огляд, лікарі констатували пошкодження медіальної зв'язки коліна.
2,5 місяці футболіст відновлювався, і 31 березня, нарешті, повернувся у загальну групу Кортрейка. Поки невідомо, коли він з'явиться на футбольному полі.
Сич виступає за Кортрейк на правах оренди з львівського Руху. В бельгійців є право на викуп гравця.