Україна

Український опорник вписав своє ім'я в історію київського клубу.

У рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги донецький Шахтар здобув мінімальну перемогу над київським Динамо завдяки єдиному голу Олександра Зубкова.

На це протистояння киян з капітанською пов'язкою вивів молодий опорний півзахисник Володимир Бражко.

Як повідомляє офіційний сайт Динамо, 21-річний українець став третім наймолодшим капітаном "біло-синіх" в чемпіонатах України (21 рік та 285 дні).

Лише Віктор Циганков та Віталій Миколенко були капітанами Динамо в чемпіонатах України у молодшому віці — у 20 років 123 дні та 21 рік 113 днів відповідно.

1. Віктор Циганков (20 років 123 дні) 18.03.2018 Ворскла 4:0 (д)

2. Віталій Миколенко (21 рік 113 днів) 19.09.2020 Львів 3:1 (д)

3. Володимир Бражко (21 рік 284 дні) 03.11.2023 Шахтар 0:1 (д)

4. Олександр Алієв (22 роки 134 дні) 17.06.2007 Арсенал 1:0 (г)

5. Андрій Анненков (23 роки 113 днів) 14.05.1992 Нива Т 1:0 (д)