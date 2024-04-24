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Опорник не зіграв проти Минаю і Полісся у попередніх турах чемпіонату України.

Опорний півзахисник Динамо Володимир Бражко поділився, чому пропустив два тури УПЛ, передає офіційний сайт киян.

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Гравець столичного клубу заявив, що мав непросту хворобу з високою температурою.

"Я хворів, був вдома, протягом п'яти днів не вставав з ліжка. Ускладнення розповсюдилося на ніс, тому пропустив певний час. Але зараз вже все добре, я продовжую тренування, почуваюся "свіжим". Дуже сумував за командою та за футболом. Матчі дивився лише по телевізору", — сказав 22-річний українець.

Він відповів, коли можна очікувати на його повернення на футбольне поле.

"Сподіваюся, вже у наступному турі. Це рішення тренера, подивимося, як буде", — додав півзахисник.

У поточному сезоні Бражко взяв участь у 25 матчах Динамо у всіх турнірах, відзначившись 6 голами і 3 асистами.

У наступному, 26 турі УПЛ, кияни гостюватимуть у Дніпра-1. Поєдинок відбудеться у суботу, 27 квітня.