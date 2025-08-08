Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють СК Полтава та рівненський Верес.
Максим Марусич, фото СК Полтава
08 серпня 2025, 14:27
СК Полтава та рівненський Верес відкриватимуть другий тур української Прем'єр-ліги матчем на стадіоні Зірка в Кропивницькому.
Павло Матвійченко, після поразки від львівського Руху (1:2), залучив Підлепича до центру оборони.
Олег Шандрук, на тлі поразки від київського Динамо (0:1), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.
СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов, Галенков — Вівдич.
Запасні: Єрмолов, Мінчев, Опанасенко, Ходуля, Савенков, Шаповалов, Стрельцов, Оніщенко.
Запасні: Кожухар, Протасевич, Чечер, Ціпот, Кльоц, Куція, Годя, Пушкуца, Воллі, Стефанюк.
Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Бойко, Харатін, Кучеров — Стень, Ндукве, Шарай.
Гра СК Полтава — Верес почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.