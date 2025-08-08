Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який пройде 8 серпня та розпочнеться о 15:30.

У другому турі української Прем’єр-ліги дебютант дивізіону СК Полтава у Кропивницькому зустрінеться з Вересом.

Полтава — Верес

П'ятниця, 8 серпня, 15:30. Стадіон "Зірка" ім. С. Березкіна, Кропивницький. Головний арбітр — Резніков Денис, пряма трансляція — УПЛ ТБ

Полтава проведе перший в історії домашній матч в українській Прем’єр-лізі, приймаючи Верес у Кропивницькому. Це буде перша офіційна зустріч команд.

Прем’єрний матч у вищому дивізіоні для Полтави завершився поразкою 1:2 у Львові від Руху. Команда Павла Матвійченка використала одразу сім дебютантів УПЛ. Не обійшлося без драматичних моментів – автогол Євгена Місюри та вилучення Святослава Шаповалова зламали хід гри, і суперник забив вирішальний м’яч у меншості.

Тепер полтавці розраховують на підтримку вболівальників, для яких клуб організував виїзд до Кропивницького. Досвідчений півзахисник Євген Опапасенко може відзначитися своїм ювілейним, десятим голом у чемпіонаті.

Рівненська команда розпочала сезон мінімальною поразкою від чинного чемпіона Динамо. У стартовому складі дебютували четверо нових гравців, серед яких троє легіонерів – Константінос Стамуліс, Кай Ципот та Аладжі Воллі.

Верес їде на матч з багажем невтішної статистики – шість турів без перемог, дев’ять поєдинків поспіль з пропущеними голами та три виїзні поразки підряд. Водночас колектив Олега Шандрука може забити ювілейний, 50-й м’яч у Прем’єр-лізі, а Дмитро Кльоц – досягти позначки у десять голів у турнірі.

Орієнтовні склади

Полтава: Восконян — Бужин, Місюра, Веремієнко, Кононов, Плахтир — Хахльов — Одарюк, Марусич, Галенков — Вівдич.

Верес: Горох — Стамуліс, Гончаренко, Вовченко, Сміян — Харатін, Кучеров, Бойко, Стень — В. Шарай, Ндукве.

Очні зустрічі

Команди вперше зустрінуться між собою.