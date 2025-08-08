Україна

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 8 серпня 2025 року.

У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Кропивницькому Полтава впоралася з рівненським Вересом.

Дебютну перемогу в УПЛ "малиново-золотим" приніс результативний удар Олега Веремієнка в першому таймі протистояння. Таким чином безвиграшна серія "червоно-чорних" продовжилася до семи матчів (1Н, 6П).

У неділю, 17 серпня, Полтава гостюватиме в Кудрівки, тоді як Верес прийматиме Шахтар.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Полтава — Верес у рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

СК Полтава — Верес 1:0

Гол: Веремієнко, 34



СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов (Опанасенко, 75), Галенков — Вівдич (Стрельцов, 90+4)



Верес: Горох — Стамуліс (Кльоц, 89), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Бойко, Харатін, Кучеров (Куція, 59) — Стень (Воллі, 46), Ндукве, Шарай (Ціпот, 46)



Попередження: Веремієнко, Галенков — Куція