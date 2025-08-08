Україна
08 серпня 2025, 18:04
СК Полтава здобув першу в історії перемогу в УПЛ — Верес залишається в кризі
Уже сім матчів поспіль у чемпіонаті команда Олега Шандрука не може здобути перемогу.
СК Полтава — Верес, фото СК Полтава
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
СК Полтава — Верес 1:0
Гол: Веремієнко, 34
СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов (Опанасенко, 75), Галенков — Вівдич (Стрельцов, 90+4).
Верес: Горох — Стамуліс (Кльоц, 89), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Бойко, Харатін, Кучеров (Куція, 59) — Стень (Воллі, 46), Ндукве, Шарай (Ціпот, 46).
Попередження: Веремієнко, Галенков — Куція