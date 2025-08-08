Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

СК Полтава — Верес 1:0
Гол: Веремієнко, 34

СК Полтава: Восконян — Бужин, Підлепич, Веремієнко, Кононов — Плахтир, Місюра — Одарюк, Хахльов (Опанасенко, 75), Галенков — Вівдич (Стрельцов, 90+4).

Верес: Горох — Стамуліс (Кльоц, 89), Гончаренко, Вовченко, Сміян — Бойко, Харатін, Кучеров (Куція, 59) — Стень (Воллі, 46), Ндукве, Шарай (Ціпот, 46).

Попередження: Веремієнко, Галенков — Куція