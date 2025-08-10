Україна

Football.ua представляє прев'ю матчу чемпіонату України, який відбудеться 10 серпня, розпочавшись о 15:30.

У рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26 у Житомирі місцеве Полісся прийматиме ковалівський Колос.

НЕДІЛЯ, 10 СЕРПНЯ, 15:30. СТАДІОН ЦЕНТРАЛЬНИЙ, ЖИТОМИР. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ОЛЕКСАНДР АФАНАСЬЄВ (ХАРКІВ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА UPL.TV

Полісся після першого в своїй історії виходу до наступного раунду єврокубків ще двічі порадувало житомирських уболівальників. Тижнем раніше, у центральному матчі стартового туру УПЛ-2025/26, "вовки" гостювали в Карпат і здобули перемогу з рахунком 2:0, хоча могли досягнути й розгрому, якби Олександр Філіппов реалізував пенальті ближче до завершення матчу.

У четвер колектив Руслана Ротаня приймав угорський Пакш у Словаччині. Вдруге поспіль Поліссю вдалося не тільки втримати свої ворота "сухими", але й завдати поразки супернику. У Пряшеві житомирський клуб тричі святкував узяття воріт гостей. Таким чином до сьогоднішнього протистояння "вовки" підходять у чудовому настрої.

Колос у матчі-відкритті нової кампанії чемпіонату України порадував ковалівських уболівальників. Колектив Руслана Костишина вдома впорався з Кривбасом (2:1), пропустивши єдиний гол уже на останній хвилині основного часу протистояння. Таким чином клуб продовжив свою безпрограшну серію в поєдинках перших турів УПЛ до п'яти (2В, 3Н).

У той же час Колос досі не знає смаку звитяг над Поліссям (3Н, 1П), тож за версією букмекерів і сьогодні житомиряни є фаворитами. Так, на перемогу господарів поля можна поставити з коефіцієнтом 2.18, тоді як потенційний успіх гостей оцінюється показником 3.95. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.05.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Полісся: Кудрик — Хадрой, Чоботенко, Бескоровайний, Михайліченко — Таллес, Бабенко, Лєднєв — Гуцуляк, Гайдучик, Гонсалвеш

Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, І. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Еліас, Ррапай — Третьяков, Климчук, Велетень

ЦІКАВІ ФАКТИ

170-й матч Колоса в УПЛ, в якому ковалівці можуть зазнати 70-ї поразки.

Безпрограшна серія Колоса в УПЛ триває 8 ігор: 5 перемог та 3 нічиї.

Безвиграшна домашня клубна рекордна серія Полісся триває в УПЛ 4 гри: 3 нічиї та поразка.

Руслан Костишин біля керма Колоса може здобути 30-ту перемогу або зазнати 30-ї поразки в Чемпіонаті.

10-й гол в УПЛ може забити Микита Бурда (Колос).

50-й "сухий" матч в УПЛ може провести Євгеній Волинець (Полісся).

