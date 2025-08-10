Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють житомирське Полісся та ковалівський Колос.

Житомирське Полісся та ковалівський Колос зіграють у другому турі на Центральному в Житомирі.

Руслан Ротань, після перемоги над угорським Пакшем (3:0), залучив до стартового складу Кудрика до рамки воріт, Хадроя та Чоботенка в обороні, тоді як Таллес, Мельниченко та Йосефі гратимуть у центрі поля, а Гайдучик та Гонсалвеш розташуються в атаці.

Руслан Костишин, на тлі перемоги над криворізьким Кривбасом (2:1), використав із перших хвилин Понєдєльніка на правому фланзі захисту, тоді як Кане та Велетень розташуються на флангах атаки.

Полісся: Кудрик — Хадрой, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко — Таллес Коста, Мельниченко, Йосефі — Назаренко, Гайдучик, Гонсалвеш.

Запасні: Волинець, Віале, Бескоровайний, Кравченко, Корнійчук, Бабенко, Андрієвський, Лєднєв, Караман, Гуцуляк, Крушинський, Філіппов.



Колос: Пахолюк — Понєдєльнік, Козік, Е. Краснічі, Цуріков — Гагнідзе, Теллес, Ррапай — Кане, Климчук, Велетень.

Запасні: Мацапура, Пузанков, Шершень, Бондаренко, Демченко, Безручук, Денисенко, А. Краснічі, Алефіренко, Третьяков, Гусол, Салабай.



Гра Полісся — Колос почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.