Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату України, що відбувся 10 серпня 2025 року.

У другому турі чемпіонату України-2025/26 у Києві місцева Оболонь завдала поразки Олександрії.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. По перерві Сергій Суханов потужним дальнім ударом відкрив рахунок. Відповіді на цей гол гості так і не знайшли, вдруге поспіль поступившись у чемпіонаті України й вчетверте поспіль у всіх турнірах.

Наступної п'ятниці, 15 серпня, Оболонь гостюватиме в Руху, тоді як Олександрія в суботу, 16-го, прийматиме Металіст 1925.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Оболонь — Олександрія в рамках другого туру української Прем'єр-ліги-2025/26:

Оболонь — Олександрія 1:0

Гол: Суханов, 46



Оболонь: Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян (Мединський, 80), Чех (Семенов, 66), Кулаковський (Нестеренко, 61) — Устименко (Є. Прокопенко, 61), Бичек (Фещенко, 81).



Олександрія: М. Шевченко — Скорко, Беїратче (Огарков, 86), Боль, Ндіка — Булеца (Жонатан, 70), Шостак (Фернандо, 70), Мишньов — Жота (Хуссейн, 59), Амарал (Кулаков, 59), Цара.



Попередження: Є. Шевченко, Чех, Приймак, Мединський — Боль, Шостак