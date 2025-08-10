Україна

Від "срібного" призера попереднього розіграшу УПЛ такими темпами не залишиться й згадки.

Недільна частина протистоянь другого туру української Прем’єр-ліги починалась із цікавої зустрічі на Оболонь-Арені, яка в цьому сезоні вже встигла стати неприглядною для Олександрії. Бо тиждень тому команда Кирила Нестеренка на цьому стадіоні стала співавторкою гучної сенсації у вигляді перемоги дебютанта "елітної" першості Кудрівки (3:1). А цього разу "поліграфи" мали протистояти вже повноцінним господарям арени в особі місцевої Оболоні.

У той самий час колектив Олександра Антоненка наче й не забивав у ворота харківського Металіста 1925 на початку звітного тижня, але ж і не пропускав (0:0), а отже міг похизуватись тим, що йому вдалось стримати цілком гучну за іменами атаку, як для нашого чемпіонату. І вже в першій домашній грі на посаді керманича "пивоварів" їхній новий головний тренер прагнув довести, що це успіх не був випадковим.

Дві цікаві команди, але обмежені кадровим потенціалом. І це було помітно за ходом першого тайму, який загалом можна вважати ніяковим. Невеликі швидкості, мінімум гольових моментів біля обох воріт, і зрештою на перерву пішли без забитих м’ячів. Олександрія, можливо, трохи більше володіла м’ячем, тоді як Оболонь постійно намагалась вискочити до контратаки, але все, що виходило, це назбирати значну кількість офсайдів. "Поліграфи" теж цим грішили.

Очікувалось пожвавлення гри від гостей на початку другого тайму, бо навіщось тренери ж мали 15 хвилин на розмови з гравцями, але сталось якраз навпаки — Оболонь побігла атакувати, швидко заробила кутовий на лівому фланзі, подача з якого завершилась відскоком від голови Беїратче до зони перед штрафним, де на м’яч очікував Суханов, і за шаленої траєкторії та божевільної сили удару спрямував постріл точно під поперечину чужих воріт.

Як виявилось, це був прямий квиток у нокаут для команди Нестеренка, яка так і не змогла після такого початку другого тайму прийти до тями. Слабкий період із м’ячем у ногах мали "поліграфи" в подальшому, тоді як активізувались по-справжньому лише за чверть години до завершення основного часу. Але з хибами Цари та Жонатана з близької відстані особливо на порятунок сподіватись не доводилось. Та й "пивовари" в решті ситуацій виглядали напрочуд переконливо впевнено.

У наступному турі київська Оболонь гостюватиме у львівського Руху, тоді як Олександрія прийматиме харківський Металіст 1925.— Олександрія 1:0Суханов, 46Марченко — Суханов, Приймак, Курко, Дубко, Є. Шевченко — Слободян (Мединський, 80), Чех (Семенов, 66), Кулаковський (Нестеренко, 61) — Устименко (Є. Прокопенко, 61), Бичек (Фещенко, 81).М. Шевченко — Скорко, Беїратче (Огарков, 86), Боль, Ндіка — Булеца (Жонатан, 70), Шостак (Фернандо, 70), Мишньов — Жота (Хуссейн, 59), Амарал (Кулаков, 59), Цара.Попередження: Є. Шевченко, Чех, Приймак, Мединський — Боль, Шостак