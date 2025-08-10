Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють львівські Карпати та донецький Шахтар.

Львівські Карпати та донецький Шахтар зіграють на стадіоні Україна в другому турі української Прем'єр-ліги.

Владислав Лупашко, після поразки від житомирського Полісся (0:2), залучив до стартового складу Танду в центрі поля, тоді як Шах та Ігор розташуються ліворуч в атаці.

Арда Туран, на тлі нічиєї проти грецького Панатінаїкоса (0:0), використав із перших хвилин Коноплю, Грама та Азарові в обороні, тоді як Бондаренко гратиме в центрі поля, а Педріньйо да Сілва розташується праворуч в атаці.

Карпати: Домчак — Полегенько, Бабогло, Педрозу, Мірошніченко — Чачуа, Альварес, Танда — Костенко, Ігор, Шах.

Запасні: Кліщук, Мисак, Киричок, Адамюк, Вітор, Чабан, Федор, Клименко, Карабін, Кокодиняк, Бруніньйо, Краснопір.



Шахтар: Різник — Конопля, Грам, Бондар, Азарові — Бондаренко, Марлон, Судаков — Педріньйо да Сілва, Еліас, Невертон.

Запасні: Фесюн, Твардовський, Марлон, Швед, Педріньйо Азеведо, Вінісіус, Глущенко, Матвієнко, Очеретько, Назарина, Аліссон, Фарина.



Гра Карпати — Шахтар почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.