Україна

Тренер Кудрівки прокоментував підготовку до Зорі.

Дебютант нового сезону української Прем’єр-ліги Кудрівка завершує підготовку до гостьового матчу другого туру проти луганської Зорі.

Зоря — Кудрівка. Напередодні

Старший тренер команди з Чернігівської області Василь Баранов перед матчем розповів про настрій усередині колективу.

"Я думаю, що ейфорія після першого матчу вже повинна була пройти. Ми зіграли лише перший тур, а попереду ще 29. Якщо зараз ходитимемо в ейфорії, це матиме доволі негативні наслідки.

Тому наступного дня у нас одразу було тренування — як казали, так і зробили. Ми розуміємо, якими б не були емоції, негативними чи позитивними, їх потрібно вгамовувати. Швидко відходити від поразок, а від перемог — ще швидше.

Я впевнений, що зараз хлопці в хорошому настрої. Провели гарне, інтенсивне тренування після вихідного дня. Я бачу, що вони професіонали й розуміють: це була лише перша гра і ми вже про неї забули.

Я б не сказав, що у мене була яскрава ігрова кар’єра, якою можу похизуватись. Стосовно ж тренерства, то, звичайно, Прем'єр-ліга — це зовсім інший рівень. Зараз до мене справді дуже багато уваги, і в мене таке враження, що я її не заслуговую. Поки що відчуваю себе ніби не у своїй тарілці.

Але розумію, що це необхідно для вболівальників та преси. Ми повинні спілкуватися за будь-якого рахунку — гарного чи поганого. Ми всі працюємо на футбол, і це справді потрібно. Просто для мене це поки дуже незвично.

Я — найкращий тренер першого туру? Це досягнення всього клубу, а не моє особисто. У першому турі працював увесь тренерський штаб, керівництво клубу, гравці. Саме вони втілили наші ідеї у цій грі. Для мене ці регалії нічого не означають.

Можливо, це якийсь аванс: було — то й було, визнали — то й визнали. Приємно, але потрібно працювати далі й покращувати себе як гравцям, так і тренерському штабу", — заявив український фахівець.

Матч Зоря — Кудрівка відбудеться 11 серпня, о 18:00.