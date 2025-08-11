Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Кудрівка.
Андерсон Джордан, фото ФК Зоря Луганськ
11 серпня 2025, 17:04
Луганська Зоря та Кудрівка завершуватимуть другий тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.
Віктор Скрипник, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу Джордана в трійку центральних захисників.
Василь Баранов, на тлі перемоги над Олександрією (1:3), використав із перших хвилин Векляка в центрі оборони.
Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо — Слесар, Мічин, Саленко, Вакула — Будківський.
Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Ескінья, Попара, Дришлюк, Головкін, Руан, Кораблін, Маткевич, Горбач.
Запасні: Льопка, Мамросенко, Сердюк, Гусєв, Лосенко, Матвєєв, Тотовицький, Коркішко, Світюха, Пушкарьов, Безбородько, Литовченко.
Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Думанюк, Сторчоус, Нагнойний — О. Козак, Лєгостаєв, Морозко.
Гра Зоря — Кудрівка почнеться о 18:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
на Football.ua.