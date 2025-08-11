Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та Кудрівка.

Луганська Зоря та Кудрівка завершуватимуть другий тур української Прем'єр-ліги на стадіоні Динамо ім. В. Лобановського.

Віктор Скрипник, після нічиєї проти черкаського ЛНЗ (0:0), залучив до стартового складу Джордана в трійку центральних захисників.

Василь Баранов, на тлі перемоги над Олександрією (1:3), використав із перших хвилин Векляка в центрі оборони.

Зоря: Сапутін — Пердута, Джордан, Янич, Башич, Жуніньйо — Слесар, Мічин, Саленко, Вакула — Будківський.

Запасні: Турбаєвський, Косівський, Малиш, Ескінья, Попара, Дришлюк, Головкін, Руан, Кораблін, Маткевич, Горбач.



Кудрівка: Яшков — Мачелюк, Векляк, Шаповал, Мельничук — Думанюк, Сторчоус, Нагнойний — О. Козак, Лєгостаєв, Морозко.