Олексій Гусєв в заявці новачка УПЛ на сезон-2025/26.

Кудрівка поповнилася захисником київського Динамо Олексієм Гусєвим, повідомляє прес-служба УПЛ.

20-річний футболіст, який є сином легенди "біло-синіх" Олега Гусєва, виступатиме за дебютанта УПЛ під 30 номером.

За даними Transfermarkt, орендна угода розрахована на два найближчих сезони.

Минулого сезону Гусєв виступав в орендах за Зорю та Металіст 1925 — на його рахунку вісім матчів.

Додамо, що о 18:00 розпочнеться матч другого туру УПЛ, у якому Кудрівка у гостях зіграє проти Зорі і Гусєв потрапив у заявку, залишившись на лаві запасних. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.