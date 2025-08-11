Олексій Гусєв в заявці новачка УПЛ на сезон-2025/26.
Олексій Гусєв, ФК Динамо Київ
11 серпня 2025, 17:32
Кудрівка поповнилася захисником київського Динамо Олексієм Гусєвим, повідомляє прес-служба УПЛ.
20-річний футболіст, який є сином легенди "біло-синіх" Олега Гусєва, виступатиме за дебютанта УПЛ під 30 номером.
За даними Transfermarkt, орендна угода розрахована на два найближчих сезони.
Минулого сезону Гусєв виступав в орендах за Зорю та Металіст 1925 — на його рахунку вісім матчів.
Додамо, що о 18:00 розпочнеться матч другого туру УПЛ, у якому Кудрівка у гостях зіграє проти Зорі і Гусєв потрапив у заявку, залишившись на лаві запасних. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.