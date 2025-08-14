Україна

Дієго Паласіос перейшов із Корінтіанса на сезон 2025/26 з правом викупу.

Карпати офіційно оголосили про підписання 26-річного лівого захисника Дієго Паласіоса. Еквадорець приєднався до команди на правах оренди з бразильського Корінтіанса на сезон 2025/26. Угода передбачає право викупу.

Паласіос є досвідченим гравцем із багатою міжнародною кар’єрою. Розпочинав він у рідному Ґуаякілі, де виступав за молодіжні та основні склади клубів Норте Амеріка, Аукас та Депортіво Асогес. Перший досвід у Європі здобув у сезоні 2018/19, коли грав за нідерландський Віллем ІІ на правах оренди.

Найбільш яскравий період у кар’єрі Дієго припав на виступи за Лос-Анджелес, де він провів п’ять сезонів, виграв Кубок MLS та зіграв у фіналі Ліги чемпіонів КОНКАКАФ. У 2022 році потрапив до матчу всіх зірок MLS і двічі був у символічній збірній ЛЧ КОНКАКАФ.

У 2024-му захисник перейшов до Корінтіанса і вже встиг виграти з командою Лігу Пауліста.

Паласіос також має стабільну міжнародну кар'єру: виграв бронзу на юнацькому чемпіонаті світу з командою U-20, а вже у 19 років дебютував за головну збірну Еквадору. Брав участь у Копа Амеріка та входив до заявки на ЧС-2022.