Головний тренер команди зазначив труднощі у грі проти організованої оборони суперника.

Головний тренер Руха Іван Федик поділився враженнями після матчу третього туру УПЛ, в якому його команда поступилася Оболоні з рахунком 1:2.

"Оболонь організовано обороняється, і ми це знали. Попередні дві команди, які грали проти них, дуже мало що створили. В цьому аспекті не виходило те, що ми хотіли. Потім пропустили гол, внесли корективи в замінах – і трохи вирівняли", – зазначив Федик.

Він також підкреслив, як зміни у плані гри вплинули на хід матчу:

"Ми пропустили гол, і змінився план на гру. Ми хотіли додати агресії в атаці. У нас це вийшло, забили потім гол. Якби не тривога – я впевнений, що ми б дотиснули суперника. Тривога не зовсім нам допомогла", — сказав Федик.

